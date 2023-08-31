Летан отреагировал на информацию о возможном переходе Бальде в «Лилль»

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Кейта Бальде в клуб.

— Действительно ли возможен трансфер Бальде в «Лилль»?

— Да, мы предложили за него 20 миллионов евро.

— Сделали официальное предложение?

— Шутка! Нет, мы не хотим приобретать Бальде!!!

Ранее французское издание L'Equipe сообщило о том, что «Лилль» рассматривает Бальде в качестве одного из возможных вариантов для усиления атаки.