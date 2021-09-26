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Тренер «Рубина» оценил игру Макарова в составе «Динамо»

16:36
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников после завершения матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2) оценил игру бывшего полузащитника казанцев Дениса Макарова.

— Сегодня против Рубина впервые сыграл Макаров. Стояли ли против него какая-то отдельная задача, справились ли с ней?

— Отдельной задачи по Денису никто не давал, просто готовились к тому, что у них верхняя тройка-четверка очень активно играет. И Денис, и Захарян, и Шиманьски, и Грулев, и Тюкавин. К этому составу мы готовились. Примерно представляли, как они играют.

Динамо — Рубин

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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