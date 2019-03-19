Олег Романцев считает, что у "Спартака" есть шансы на чемпионство

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что у команды еще есть шансы на чемпионство. Красно-белые отстают от "Зенита" на восемь очков.

– Эта ничья перечеркнула мечты "Спартака" о чемпионстве?

– Вспомните, в какой ситуации почти пять лет назад вырвал золото ЦСКА Гинера и Слуцкого – клуб отставал от лидера чуть ли не на девять очков. А сейчас между "Зенитом" и "Спартаком" только восемь. Вот и прикиньте…

– Вы в подобной ситуации были бы довольны ничьей?

– Я со "Спартаком" всегда играл только на победу. Думаю, что и Кононов с Семаком настраивали команды именно на нее. Но в данном случае они должны быть довольны результатом, поскольку провалы в матче случались и у тех и у других. (Александр Львов)

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