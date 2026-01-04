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«Это пришедшее к нам из Европы кривлянье расцвело пышным цветом». Романцев — о симуляциях в РПЛ

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал «СЭ», как относится к симуляциям в российском футболе и как с ними можно бороться.

— К сожалению, тема эта не новая. Помню, с каким возмущением о ней говорил еще Бесков. Хотя в те времена то, когда игроки прикидывались жертвой грубости соперника, было у нас еще редкостью. А сейчас подобное кривлянье, пришедшее к нам из Европы, расцвело пышным цветом. И это действительно серьезная проблема, которую стараются не замечать. Думаю, оттого, что пока никто не знает, как искоренить это зло.

Предлагали даже, как в хоккее, ввести «чистое» время игры. Ну и сколько же тогда будут тянуться матчи? Сам об этом думал. А может, ввести правило, что если выбегает врач и футболист с ним покидает поле, то вернуться в игру он может только через пять минут? Глядишь, и призадумаются хитрецы — стоит ли рисковать, оставляя команду в меньшинстве.

Хотя футбол не хоккей, где такое время может многое решить в игре. Но других вариантов я пока не вижу. Потому хочу предложить «Спорт-Экспрессу» объявить конкурс на лучшее предложение по борьбе с любителями «маленьких футбольных хитростей», как называют откровенную симуляцию в Европе. Хотя я считаю, что на самом деле это большая футбольная подлость, которая, обманывая зрителя, коверкает и убивает игру. Так что давайте, друзья, дерзайте! А пока будем терпеть, — сказал Романцев «СЭ».

Константин Бесков, Олег Романцев и&nbsp;Алексей Батраков.«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»

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Олег Романцев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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