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Романцев: «Повременю объявлять «Локомотив» претендентом на золото»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, кого считает главным фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

— Можно считать, что весной в РПЛ главными претендентами на чемпионство останутся «Краснодар» и «Зенит», и кому из них вы отдали бы предпочтение?

— Если честно, то не знаю. По первому отрезку сезона хорошее впечатление произвел «Краснодар», которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой «Спартак», то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.

А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды.

О буквально дышащем в спину краснодарцам «Зените» я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает. Что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего!

При всем уважении к идущему третьим «Локомотиву» объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим «Спартаком». Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны.

Если говорить о календаре, то плюс у «Зенита» в том, что он принимает «Краснодар» дома. А минус — в двух непростых выездах в Москву к ЦСКА и «Локомотиву». А решающим фактором на финише станут стабильность и турнирный фарт, без которого, как известно, больших побед не бывает, — сказал Романцев «СЭ».

Константин Бесков, Олег Романцев и&nbsp;Алексей Батраков.«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»
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Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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