Романцев: «Повременю объявлять «Локомотив» претендентом на золото»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, кого считает главным фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

— Можно считать, что весной в РПЛ главными претендентами на чемпионство останутся «Краснодар» и «Зенит», и кому из них вы отдали бы предпочтение?

— Если честно, то не знаю. По первому отрезку сезона хорошее впечатление произвел «Краснодар», которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой «Спартак», то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.

А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды.

О буквально дышащем в спину краснодарцам «Зените» я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает. Что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего!

При всем уважении к идущему третьим «Локомотиву» объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим «Спартаком». Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны.

Если говорить о календаре, то плюс у «Зенита» в том, что он принимает «Краснодар» дома. А минус — в двух непростых выездах в Москву к ЦСКА и «Локомотиву». А решающим фактором на финише станут стабильность и турнирный фарт, без которого, как известно, больших побед не бывает, — сказал Романцев «СЭ».