Романцев: «Повременю объявлять «Локомотив» претендентом на золото»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, кого считает главным фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.
— Можно считать, что весной в РПЛ главными претендентами на чемпионство останутся «Краснодар» и «Зенит», и кому из них вы отдали бы предпочтение?
— Если честно, то не знаю. По первому отрезку сезона хорошее впечатление произвел «Краснодар», которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой «Спартак», то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.
А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды.
О буквально дышащем в спину краснодарцам «Зените» я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает. Что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего!
При всем уважении к идущему третьим «Локомотиву» объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим «Спартаком». Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны.
Если говорить о календаре, то плюс у «Зенита» в том, что он принимает «Краснодар» дома. А минус — в двух непростых выездах в Москву к ЦСКА и «Локомотиву». А решающим фактором на финише станут стабильность и турнирный фарт, без которого, как известно, больших побед не бывает, — сказал Романцев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1