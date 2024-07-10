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Малышев — о закупке «Зенита»: «Есть разница в стоимости команд и бюджета»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную кампанию «Зенита» в летнее трансферное окно.

— Правда, что разница в стоимости команд и бюджета есть. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Игроки делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что еще удастся усилиться, — сказал Малышев.

В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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