Олег Кононов: "В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.

– Луиз Адриану улетал в Дубай. Что он там делал?

– Надо у него спросить. У него было два выходных, он получил задание от тренеров, и эти задания он мог выполнять хоть на Луне. Он выполнил эти задания, и сегодня даже вышел на поле, я его игрой доволен. Если бы он не выполнил задания, то я бы спросил: чего это ты там делал? (Александр Рогулев)

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