Олег Кононов – топ-тренер? Владимир Быстров дал ответ

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров оценил работу Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых. По его словам, за такое короткое время сложно перестроить игру команды.

– О том, что "Спартак" – команда Кононова, говорить рано. Он проработал-то всего несколько месяцев, – цитирует Быстрова "Спорт уик-энд". - За столь короткое время перестроить игру сложно. Разве что понять возможности игроков можно.

Кононов – топ-тренер по российским меркам? Топ-тренер это, наверное, тот, кто выиграл Лигу чемпионов. По российским меркам, хотя бы премьер-лигу. Работу тренера оценивают по результатам. Сегодня в одной команде его считают хорошим, завтра в другой – плохим.