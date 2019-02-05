Олег Кононов: "Комплектование состава "Спартака" закончено"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Марибором" в контрольном матче (1:1) подчеркнул, что этой зимой у красно-белых не будет новых приобретений. Трансферное окно в РПЛ закроется в ночь на 23 февраля.

- Какая из двух опробованных вами схем сейчас работает лучше?

- Пока никакая. Мы еще работаем над ними, надеемся, что к чемпионату подготовим. На ком лежал розыгрыш мяча в первом тайме? На всей команде, не только на полузащитниках. На позицию под нападающими может опускаться как любой из центрфорвардов, так и смещаться кто-то из фланговых игроков. Это непринципиально.

- Можно ли сказать, что комплектование закончено и вы оттачиваете сочетания с пониманием, что будете работать с теми, кто есть?

- Да, это так. Комплектование закончено. Сейчас - тот состав, с которым мы будем работать до возобновления чемпионата, вступать и играть до конца сезона. Сейчас идет конкретная работа по стартовому составу.

- Боккетти и Фернанду сыграли впервые в этом году.

- Им было непросто, тяжеловато. Фернанду, понятно, еще не так готов, но он старался. То же и про Боккетти. Все же только вошли в игровой режим. Но смотрелись достойно. (Артем Агапов)

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