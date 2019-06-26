Олег Кононов - о победе в Катере: "К шуткам относимся прекрасно, сами шутим"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции перед стартом Кубка Париматч Премьер рассказал о задачах на турнире.

– Вы выиграли турнир в Катаре. Но болельщики много шутят на эту тему – мол, выиграли только товарищеский турнир. Насколько высока мотивация у вас сейчас и как вы относитесь к подобным шуткам?

– К шуткам относимся прекрасно, сами шутим. Что-то выиграем – будет для всех хорошо.

– Ставите ли вы задачу выиграть турнир?

– Для нас важен этот турнир. Да, он в большей степени тренировочный, но любой игрок и тренер хочет выиграть турнир, как и любой спарринг. Сам турнир заставляет жить победой в нем. (Гоша Чернов)​

Регламент и календарь игр турнира в Австрии