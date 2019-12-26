Олег Кононов: «Глушаков позитивно влиял на команду, хотя ему было сложно»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о доверии к хавбеку красно-белых Денису Глушакову. Хавбек подвергался обструкции со стороны фанатов, обвинявших его в причастности к увольнению Массимо Карреры. Летом Глушаков ушел из «Спартака» в «Ахмат», а осенью был уволен и Кононов.

— В конфликты, лайки и прочее я не вникал, — сказал Кононов. — Глушаков провел очень хороший чемпионский сезон и неплохой, хотя и неоднозначный — бронзовый. Я смотрел, кто мне нужен на тот период — а тогда хватало травм и других проблем. И видел, как он относится к работе. Для меня главное — как игрок работает на тренировке и в игре. Если он приносит пользу, то должен играть. Когда ставил его, руководствовался и этим, и тем, что он — капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов. Позитивно влияет на команду. Хотя ему было сложно.

— Сильно ударила по нему непрекращающаяся обструкция с трибуны В?

— Думаю, что он переживал. И это чувствовалось. Но Денис находил в себе силы для того, чтобы продолжать играть и приносить пользу команде. До последней игры, которую он за «Спартак» провел. В какой-то момент он получил травму, и я перестал его ставить — с ней ему тяжело было играть.

— Расставание с Глушаковым было вашей инициативой или клуба?

— Всех вместе. Совместно с самим игроком. Приняли общее решение, пожали руки, поблагодарили друг друга и разошлись. (Игорь Рабинер)

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