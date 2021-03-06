Олег Иванов вернулся к тренировкам в общей группе «Уфы»
Полузащитник «Уфы» Олег Иванов вернулся к работе в общей группе, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
34-летний россиянин восстановился от травмы, полученной во время зимних сборов, и готовится с командой к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
ФК «Уфа» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Уралом»! ?— ФК УФА (@UfaFc) March 5, 2021
Сегодняшняя тренировка прошла под сильным снегопадом, но он не помешал нашей команде. Подопечные Рашида Рахимова провели весь комплекс занятий.
Олег Иванов уже в общей группе ? pic.twitter.com/cAMFk21djl
Иванов перешел в «Уфу» из «Ахмата» в январе 2021 года.
Матч «Урал» — «Уфа» состоится в воскресенье, 7 марта. Начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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