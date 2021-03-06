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Олег Иванов вернулся к тренировкам в общей группе «Уфы»

10:37
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Полузащитник «Уфы» Олег Иванов вернулся к работе в общей группе, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

34-летний россиянин восстановился от травмы, полученной во время зимних сборов, и готовится с командой к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Иванов перешел в «Уфу» из «Ахмата» в январе 2021 года.

Матч «Урал» — «Уфа» состоится в воскресенье, 7 марта. Начало — в 14.00 (мск).

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