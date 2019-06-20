Общий долг Кержакова по алиментам превысил 15 миллионов рублей

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам уже более 15 миллионов рублей. Данные доступны в Федеральной службе судебных приставов.

По первому делу об уплате алиментов, возбужденному в декабре 2018 года, Кержаков должен заплатить 14,79 миллиона рублей.

Второе дело возбуждено 6 июня Петроградским районным судом Петербурга, расторгшим брак Кержакова с его супругой Миланой. Долг Кержакова по этому делу составляет 623 тысячи рублей.

Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в июне 2015 года, пара рассталась в 2018 году, а официально расторгла брак в апреле этого года.

С марта 2018 года Кержаков возглавляет юношескую сборную России для игроков до 17 лет.