Обольский обыграл Раванелли в 1/4 финала «Кубка Надежды» по FIFA 20
18:07
Сегодня начался онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.
В четвертьфинале «Кубка Надежды» форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский обыграл полузащитника «Ахмата» Раванелли — 6:3. Обольский играл за «Ливерпуль», Раванелли — за «ПСЖ».
В полуфинале Обольский сыграет с победителем матча между теннисистом Даниилом Медведевым и футболистом «Ростова» Михаилом Осиновым. Все матчи турнира можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ».
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