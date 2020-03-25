Обольский обыграл Раванелли в 1/4 финала «Кубка Надежды» по FIFA 20

Сегодня начался онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.

В четвертьфинале «Кубка Надежды» форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский обыграл полузащитника «Ахмата» Раванелли — 6:3. Обольский играл за «Ливерпуль», Раванелли — за «ПСЖ».

В полуфинале Обольский сыграет с победителем матча между теннисистом Даниилом Медведевым и футболистом «Ростова» Михаилом Осиновым. Все матчи турнира можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ».