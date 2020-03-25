РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Обольский обыграл Раванелли в 1/4 финала «Кубка Надежды» по FIFA 20

18:07
Состоялся первый матч «Кубка Надежды».
Состоялся первый матч «Кубка Надежды».
Теги:

Сегодня начался онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.

В четвертьфинале «Кубка Надежды» форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский обыграл полузащитника «Ахмата» Раванелли — 6:3. Обольский играл за «Ливерпуль», Раванелли — за «ПСЖ».

В полуфинале Обольский сыграет с победителем матча между теннисистом Даниилом Медведевым и футболистом «Ростова» Михаилом Осиновым. Все матчи турнира можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14461
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир