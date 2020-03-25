Проведена жеребьевка турнира по FIFA 20 «Кубок Надежды». Первые матчи уже сегодня!

Состоялась жеребьевка онлайн-турнира «Кубок Надежды» по FIFA 20, который «СЭ» проводит среди спортсменов.

Кстати, коэффициенты на турнир появились в линии букмекерской компании «Лига Ставок». К слову, мы собрали действительно сильных фиферов, часть из которых отбиралась на наш кубок через внутриклубные соревнования, поэтому фаворита выбрать всегда непросто.

Тем не менее, в первом раунде БК «Лига Ставок» отдает небольшое преимущество лучшему теннисисту России Даниилу Медведеву, его победа в матче с защитником «Ростова» Михаилом Осиновым оценивается коэффициентом 2,20, на выигрыш Осинова — коэффициент 2,50.

С коэффициентами на остальные матчи дня можно ознакомиться здесь.

По итогам жеребьевки в четвертьфинале встречаются:

Даниил Медведев (5-я ракетка мира) — Михаил Осинов («Ростов»)

Коэффициенты БК «Лига Ставок»:

Победитель 1 х 2 2,20 3,90 2,55

Николай Обольский («Нижний Новгород») — Раванелли («Ахмат»),

Победитель 1 х 2 2,20 3,90 2,55

Артем Кулишев («Оренбург») — Иван Миладинович («Сочи»)

Победитель 1 х 2 2,20 3,90 2,55

Дмитрий Скопинцев («Динамо») — Александр Орехов («Торпедо»).

Победитель 1 х 2 2,55 3,90 2,20

В полуфинале встретятся победители двух первых и двух последних пар.

Первые матчи пройдут уже сегодня. В 17.00 сойдутся Обольский и Раванелли, в 18.00 Кулишев и Миладинович, а в 20.30 — Медведев и Осинов. Не пропустите!

Прямые трансляции матчей можно будет смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире поделятся своими впечатлениями.