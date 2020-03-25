Проведена жеребьевка турнира по FIFA 20 «Кубок Надежды». Первые матчи уже сегодня!
Состоялась жеребьевка онлайн-турнира «Кубок Надежды» по FIFA 20, который «СЭ» проводит среди спортсменов.
Кстати, коэффициенты на турнир появились в линии букмекерской компании «Лига Ставок». К слову, мы собрали действительно сильных фиферов, часть из которых отбиралась на наш кубок через внутриклубные соревнования, поэтому фаворита выбрать всегда непросто.
Тем не менее, в первом раунде БК «Лига Ставок» отдает небольшое преимущество лучшему теннисисту России Даниилу Медведеву, его победа в матче с защитником «Ростова» Михаилом Осиновым оценивается коэффициентом 2,20, на выигрыш Осинова — коэффициент 2,50.
С коэффициентами на остальные матчи дня можно ознакомиться здесь.
По итогам жеребьевки в четвертьфинале встречаются:
Даниил Медведев (5-я ракетка мира) — Михаил Осинов («Ростов»)
Коэффициенты БК «Лига Ставок»:
|
Победитель
|
1
|
х
|
2
|
2,20
|
3,90
|
2,55
Николай Обольский («Нижний Новгород») — Раванелли («Ахмат»),
|
Победитель
|
1
|
х
|
2
|
2,20
|
3,90
|
2,55
Артем Кулишев («Оренбург») — Иван Миладинович («Сочи»)
|
Победитель
|
1
|
х
|
2
|
2,20
|
3,90
|
2,55
Дмитрий Скопинцев («Динамо») — Александр Орехов («Торпедо»).
|
Победитель
|
1
|
х
|
2
|
2,55
|
3,90
|
2,20
В полуфинале встретятся победители двух первых и двух последних пар.
Первые матчи пройдут уже сегодня. В 17.00 сойдутся Обольский и Раванелли, в 18.00 Кулишев и Миладинович, а в 20.30 — Медведев и Осинов. Не пропустите!
Прямые трансляции матчей можно будет смотреть на канале «СЭ» в YouTube под живой комментарий ведущих. После окончания встреч участники в прямом эфире поделятся своими впечатлениями.