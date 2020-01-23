«О чем говорят тренеры». «Динамо» записало слова Новикова во время матча

«Динамо» на официальном YouTube-канале выложило нарезку реплик главного тренера Кирилла Новикова во время контрольного матча с «Заглембе» (5:1). Чаще всего по ходу первого тайма специалист обращался к «Косте» (по всей видимости, Константину Раушу).

Специалист произносил такие реплики, как «Ты все выдумываешь», фантазер!". «Три-два у вас здесь, Юс! Выжимай его, выжимай». «Без фола, без фола накрыли!» «Так, как нужно, красавцы». «Оскар молодец в этом плане, хорошо подсказывает». «Слай, выкатил два разочка, подставили! Молодец!» «Во втором тайме у них больше кабанов стало. Высокие вышли».