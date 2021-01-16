Нжи рассказал, как его отстраняли от выступлений за сборную Камеруна
17:00
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал о ситуации, когда его отстраняли от выступляний за сборную Камеруна.
— У тебя тесная связь с родиной. Что чувствовал, когда тебя вывели из состава сборной перед Кубком Конфедераций в 2017-м году?
— Тогда я сам был виноват. Вел себя не самым лучшим образом, в подробности вдаваться не хотелось бы. Руководители федерации и главный тренер сборной Камеруна решили отстранить меня в назидание остальным. Я согласился, что заслужил. Спустя четыре месяца последовала реабилитация, чему был очень рад. Это большая честь защищать цвета флага своей страны.
27-летний камерунец провел за национальную команду 34 матча и забил 10 голов.
(Константин Алексеев)
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