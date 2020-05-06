«Ньюэллз» требует 2 миллиона евро у «Ромы» за переход Понсе в «Спартак»

Аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз» направил претензию в ФИФА по поводу трансфера из «Ромы» в «Спартак» нападающего Эсекиэля Понсе. Аргентинский клуб недосчитался двух миллионов евро из полагающихся ему выплат, так как сделка включала в себя переход вратаря Андреа Романьоли.

— На днях мы направили в ФИФА претензию к клубу «Рома» на сумму более 2 миллионов евро, поскольку в сделку по продаже Эсекиеля Понсе в клуб «Спартак» Москва был включён футболист, не имеющий рыночной ценности, чтобы избежать полагающихся выплат в адрес «Ньюэллс», — говорится в заявлении аргентинского клуба.

23-летний футболист провел в чемпионате России 19 игр, в которых забил 4 мяча, также на его счету 3 гола в Кубке страны и 2 — в четырех встречах Лиги Европы.