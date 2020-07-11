«Нужно, чтобы все были в строю к матчу против «Спартака». Семак объяснил выбор состава на матч против «Ахмата»
11 июля 2020, 18:21
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состав на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».
— Здесь матчи всегда складываются сложно. Хорошая команда, опытный состав. Ждем тяжелой игры, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Некоторым нашим игрокам пришлось играть через два дня на третий. Нужна была ротация. Оставили некоторых игроков в Санкт-Петербурге, которые провели много матчей за последний отрезок.
Конечно, смотрим на функциональное состояние. Нужно, чтобы все были в строю к матчу против «Спартака». Делим нагрузку и даем возможность молодым игрокам проявить себя.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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