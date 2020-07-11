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«Нужно, чтобы все были в строю к матчу против «Спартака». Семак объяснил выбор состава на матч против «Ахмата»

11 июля 2020, 18:21
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состав на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

— Здесь матчи всегда складываются сложно. Хорошая команда, опытный состав. Ждем тяжелой игры, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Некоторым нашим игрокам пришлось играть через два дня на третий. Нужна была ротация. Оставили некоторых игроков в Санкт-Петербурге, которые провели много матчей за последний отрезок.

Конечно, смотрим на функциональное состояние. Нужно, чтобы все были в строю к матчу против «Спартака». Делим нагрузку и даем возможность молодым игрокам проявить себя.

Ахмат — Зенит

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