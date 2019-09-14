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«Ну еще хочу сказать, раз вы бездарность». Дзюба зажег во время интервью

02:03
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над тульским «Арсеналом»в 9-м туре РПЛ (3:1) дал зажигательное интервью клубному телевидению, в котором посвятил гол родителям и подколол интервьюера.

— Ну еще хочу сказать, раз вы бездарность. Гол посвящаю родителям своим, у них годовщина — 33 года. Мама, папа, как и обещал. Они попросили меня забить гол, сказал, что постараюсь. Обещание сынок сдержал. Люблю вас, целую.

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