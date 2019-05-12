Болельщик "Спартака" – Кононову: "Нравится деревья тренировать?!"

"Спартак" прибыл на стадион "Открытие-Арена", где в воскресенье сыграет в 28-м туре чемпионата России с "Уфой", за полтора часа до матча. Автобус красно-белых встречали несколько болельщиков.

Когда из автобуса вышел главный тренер "Спартака" Олег Кононов, один из фанатов спросил у него: "Олег Георгиевич, нравится деревья тренировать? А Еременко пасы с голами раздает! Нравится, нет?!" Кононов на обращение болельщика никак не отреагировал.

Этот же болельщик сказал несколько слов и футболистам.

Георгию Джикии – "Жора, лучший!"

Денису Глушакову – "Надо не стоять, играть надо!"

Дмитрию Комбарову – "Диман, за спину не пускай!"

Роману Зобнину – "Рома, в ворота попадать надо, Рома!"

Александру Ташаеву – "Саня, побегать надо, что в ауте стоять?!"

Софьяну Ханни – "А ты тоже – либо пасы раздавай, либо бей, е***!"

Фернанду – "Федя, лучший"

Зе Луишу – "Бонифаций, забивать надо!"

Лоренсо Мельгарехо – "Мельгарехо, давай забей, е***!"

Луизу Адриану - "Луиз Адриану – тоже (забивай), б***, ходит тут!"

Матч между "Спартаком" и "Уфой" начнется в 16.30 мск.

Видео можно посмотреть в Твиттере "СЭ Спартак".