Болельщик "Спартака" – Кононову: "Нравится деревья тренировать?!"

"Спартак" прибыл на стадион "Открытие-Арена", где в воскресенье сыграет в 28-м туре чемпионата России с "Уфой", за полтора часа до матча. Автобус красно-белых встречали несколько болельщиков.
Когда из автобуса вышел главный тренер "Спартака" Олег Кононов, один из фанатов спросил у него: "Олег Георгиевич, нравится деревья тренировать? А Еременко пасы с голами раздает! Нравится, нет?!" Кононов на обращение болельщика никак не отреагировал.
Этот же болельщик сказал несколько слов и футболистам.
Георгию Джикии – "Жора, лучший!"
Денису Глушакову – "Надо не стоять, играть надо!"
Дмитрию Комбарову – "Диман, за спину не пускай!"
Роману Зобнину – "Рома, в ворота попадать надо, Рома!"
Александру Ташаеву – "Саня, побегать надо, что в ауте стоять?!"
Софьяну Ханни – "А ты тоже – либо пасы раздавай, либо бей, е***!"
Фернанду – "Федя, лучший"
Зе Луишу – "Бонифаций, забивать надо!"
Лоренсо Мельгарехо – "Мельгарехо, давай забей, е***!"
Луизу Адриану - "Луиз Адриану – тоже (забивай), б***, ходит тут!"
Матч между "Спартаком" и "Уфой" начнется в 16.30 мск.
Видео можно посмотреть в Твиттере "СЭ Спартак".