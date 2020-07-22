Новичок РПЛ «Ротор» победил «Машук-КМВ» в товарищеском матче

«Ротор» в контрольном матче взял верх над «Машуком-КМВ» — 2:0. В составе волгоградцев отличились Сергей Макаров и Камиль Муллин.

«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в Олимп-ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в премьер-лигу.

Товарищеский матч

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ротор» (Волгоград) — 0:2 (0:1)

Голы: Макаров, 5 (0:1). Муллин, 50 (0:2).

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Байрыев (Николаев, 46), Степанов, Песегов, Макаров, Серченков (Султонов, 46), Алейник, Кипиани (Муромский, 65), Муллин (Медведь, 65).