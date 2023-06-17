Самошников о переходе в «Локомотив»: «Это новый этап в развитии»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в интервью «СЭ» ответил на вопрос об эмоциях от подписания контракта с железнодорожниками.

— Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?

— Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.

— Как попрощались с «Рубином»?

— В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.

25-летний защитник подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать за красно-зеленых под 77-м номером.

Самошников переходит в «Локомотив» в статусе свободного агента — в конце июня истекает его соглашение с «Рубином».