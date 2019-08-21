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Новичок «Арсенала» Бауэр дал первое интервью на русском языке

18:31
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Немецкий защитник Роберт Бауэр прокомментировал подписание контракта с тульским «Арсеналом». 24-летний игрок дал первое интервью на русском языке.

— Стадион чуть-чуть маленький, но зато атмосфера хорошая, — приводит слова Бауэра пресс-служба «Арсенала». —  Привет, я рад, что играю за тульский «Арсенал». Приглашаю на игру против «Оренбурга».

Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге. Также он выступал за «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Новичок «Арсенала». имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

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