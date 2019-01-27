"Норшелланн", "Сарпсборг", "Одд" и "Согндал". Расписание матчей ЦСКА на сборе в Кампоаморе

ЦСКА опубликовал расписание игр на в тором сборе в Кампоаморе. Он пройдет с 26 января по 7 февраля.

Напомним, на первом сборе ЦСКА обыграл "Мольде" (2:1) и "Вентспилс" (5:0).

Расписание контрольных матчей ЦСКА на втором сборе:

29 января - "Норшелланн" (Дания), начало – в 18.00 по московскому времени

2 февраля – "Сарпсборг 08" (Норвегия), 19.00

6 февраля – "Одд" (Норвегия), 19.00

7 февраля – "Согндал" (Норвегия), 14.00