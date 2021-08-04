Защитник «Беневенто» Талби перейдет в «Рубин»

«Рубин» подпишет защитника «Беневенто» Монтассара Талби, сообщает 4 августа Tuttomercatoweb.

По данным источника, договоренность о трансфере достигнута. Сам футболист согласен на переход. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Стороны согласовывают последние детали контракта, который будет рассчитан на три или четыре года. Клубы рассчитывают совершить сделку в ближайшие часы.

23-летний тунисец в прошлом сезоне выступал в аренде за турецкий «Ризеспор». В его активе 23 матча во всех турнирах за команду и один гол.