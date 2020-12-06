Нобоа прокомментировал провал российских клубов в еврокубках

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что думает о выступлении российских клубов в еврокубках. Также футболист объяснил, почему начал изучать русский язык.

— В еврокубках одна ошибка — сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров. Не понимаю, почему легионеры не учат русский язык в России, — цитирует Нобоа твиттер «Сочи». — Когда я приехал, было всего 4 легионера в команде. Так и начал изучать русский, а потом и другие иностранные языки.

Ни один российский клуб не пробился в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21. К 6-му туру в плей-офф Лиги Европы прошел лишь «Краснодар». Шанс занять 3-е место в группе остался у «Локомотива».