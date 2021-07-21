«Матч ТВ» покажет «Рубин» — «Спартак» и еще две игры первого тура РПЛ
19:42
Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак» будет показан на федеральном канале «Матч ТВ». Игра состоится 24 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.
? Расписание 1-го тура #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 21, 2021
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? Какие матчи будете смотреть? pic.twitter.com/2Y62btNmwb
Также будут показаны игры «Крылья Советов» — «Ахмат» (25 июля, 19.00) и «Ростов» — «Динамо» (23 июля, 20.00).
Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».
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