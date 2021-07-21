Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак» будет показан на федеральном канале «Матч ТВ». Игра состоится 24 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Также будут показаны игры «Крылья Советов» — «Ахмат» (25 июля, 19.00) и «Ростов» — «Динамо» (23 июля, 20.00).

Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».