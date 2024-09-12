Пиняев и Батраков вошли в топ-100 игроков до 20 лет по уровню опыта

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг молодых футболистов до 20 лет по уровню их относительного опыта.

Показатель CIES рассчитывается на основе сыгранных минут в официальных матчах с учетом спортивного уровня проведенных игр.

В рейтинг вошли два российских игрока: 19-летний вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (индекс 1,74) и его одноклубник Алексей Батраков (1,73). Также в топ-100 попал форвард «Зенита» Педро (1,81).

Лидером стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (2,75). Второе место занял защитник каталонцев Пау Кубарси (2,42). На третьем расположились форвард «Реала» Эндрик и полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (по 2,40).