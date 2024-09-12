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Пиняев и Батраков вошли в топ-100 игроков до 20 лет по уровню опыта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Батраков и Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг молодых футболистов до 20 лет по уровню их относительного опыта.

Показатель CIES рассчитывается на основе сыгранных минут в официальных матчах с учетом спортивного уровня проведенных игр.

В рейтинг вошли два российских игрока: 19-летний вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (индекс 1,74) и его одноклубник Алексей Батраков (1,73). Также в топ-100 попал форвард «Зенита» Педро (1,81).

Лидером стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (2,75). Второе место занял защитник каталонцев Пау Кубарси (2,42). На третьем расположились форвард «Реала» Эндрик и полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (по 2,40).

Ламин Ямаль
Сергей Пиняев
Футбол
Алексей Батраков
Уоррен Заир-Эмери
Эндрик
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
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7
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 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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