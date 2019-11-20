Николай Рассказов стал отцом
19:06
Защитник «Спартака» и молодежной сборной России Николай Рассказов стал отцом, информирует пресс-служба красно-белых. У 21-летнего футболиста и его супруги Анастасии родилась дочь. Девочку назвали Ника.
«Поздравляем семью нашего защитника с пополнением! Желаем здоровья маме и малышке!» — написано в сообщении Instagram-аккаунта «Спартака».
В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей за красно-белых и отметился одной голевой передачей.
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