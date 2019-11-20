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Николай Рассказов стал отцом

19:06
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Защитник «Спартака» и молодежной сборной России Николай Рассказов стал отцом, информирует пресс-служба красно-белых. У 21-летнего футболиста и его супруги Анастасии родилась дочь. Девочку назвали Ника.

«Поздравляем семью нашего защитника с пополнением! Желаем здоровья маме и малышке!» — написано в сообщении Instagram-аккаунта «Спартака».

В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей за красно-белых и отметился одной голевой передачей.

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