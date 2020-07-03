Николай Рассказов: «Раньше меня называли Спокуха, в целом мой характер практически не изменился»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем прозвище.

— Раньше меня называли Спокуха, и в целом мой характер со временем практически не изменился, — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба. — Единственное — прибавилось агрессивности и спортивной злости. Но это не значит, что я буду идти в грубые подкаты или бездумно действовать. Раньше легче принимал поражения, спокойнее относился ко всему. Сейчас расстраиваюсь из-за результата сильнее.

Не знаю, стоит ли мне в связи с этим подбирать новое прозвище. Это не в моей компетенции (улыбается). В Академии меня еще называли Майконом, а сейчас в основном ко мне обращаются просто Расска. Даже Ещенко для меня ничего особенного не придумал, ему есть на ком отрываться.

Ко мне Андрей с самого начала был добр. Когда главным тренером был еще Массимо Каррера, а меня только стали привлекать к основе, Ещенко помогал мне особенно сильно. Во время товарищеских матчей на сборах активно подсказывал. Я никогда не относился к нему как к конкуренту. Некоторые говорят, что на поле нет друзей. Но я всегда уважал старших товарищей, никогда не перегибал палку.