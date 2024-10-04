Наумов: «Школа «Локомотива» — лучшая в России, ее заложил еще Валерий Филатов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу академии железнодорожников и высказался об уровне футболистов, которых она выпускает.

«Школа «Локомотива», которую заложил еще Валерий Филатов и по сей день работает отлично. Когда я пришел работать в «Локомотив», то с ним очень много консультировался, и мы говорили о молодежном футболе. Он заложил основу, а мы старались все это продолжать. Школа «Локомотива», я уверен, не одна из лучших, а лучшая в России.

По уровню подготовленности, по инфраструктуре — очень компактная школа, в которой все есть. Когда молодой человек попадает в нашу школу, даже при каких-то трудностях он не может не расти. Он обязательно растет в мастерстве, и это главное — не важно, где он потом играет: в «Локомотиве» или в другом клубе. Эта школа воспитывает хороших футболистов», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» после десяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.