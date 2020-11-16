Николаев: «Из-за отстранений становится тревожно за количество арбитров в РПЛ»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в беседе с «СЭ» прокомментировал отстранения Владислава Безбородова и Михаила Вилкова, а также завершение карьеры Алексея Еськова.

— Единственное, что могу здесь прокомментировать — ситуацию, которая уже складывается в нашем футболе. В этом сезоне столько арбитров высочайшей категории остались без работы, — сказал Николаев «СЭ». — Еськов, Безбородов, Вилков, плюс непонятная ситуация с Левниковым. Из них три арбитра ФИФА и один тоже в недавнем прошлом был арбитром этой категории. Если посмотреть, сколько у них за плечами проведенных игр, становится тревожно.

Решения решениями, но кто же будет работать дальше? Это сейчас будет большая проблема. У нас не так много арбитров, которые могут отработать любые матчи. Ведь бывают статусные игры, не каждый арбитр сможет отработать на каком-нибудь серьезном дерби. Надеюсь, все-таки арбитры вернутся и спокойно проработают в нашем чемпионате. (Сергей Федоров)