Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", отметил, что не против и дальше выступать за армейцев. Однако, по его словам, в этом вопросе важна позиция английского клуба.

– Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко – отличный тренер, у нас хорошая команда, которая идет вперед, – цитирует Влашича Sportske Novosti. – Я не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция "Эвертона". Если кто-то заплатит больше, чем ЦСКА, то им будет неважно мое мнение.

Если мы займем третье место, то можем попасть в Лигу чемпионов через квалификацию. Если станем вторыми, то попадем напрямую. Еще есть шансы. Лига чемпионов даст клубу заработать, поэтому посмотрим, что будет.