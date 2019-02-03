Никола Влашич: "Сборы с ЦСКА - самые тяжелые в моей карьере"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что сборы с армейским клубом являются самыми тяжелыми в его карьере. 21-летний хорват также добавил, что красно-синим было сложно играть с "Сарпсборгом" (3:3) в товарищеском матче из-за ветра.

- Нам было очень тяжело из-за ветра, - приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА. - Мое личное мнение - эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо.

Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, - ветер, а не человеческий фактор.

Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.

Напомним, Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Он провел 20 матчей в составе "армейцев", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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