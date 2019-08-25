Никола Влашич: «После дерби ЦСКА было тяжело»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча 7-го тура РПЛ с «Ахматом»? (3:0) отметил, что эта победа была очень важной для команды.

— Первая половина была тяжелой, но мы забили гол, и «Ахмат» открылся, — сказал Влашич. — Это очень важные три очка для нас. После дерби нам было тяжело. После таких поражений тяжело тренироваться, плюс падение в турнирной таблице сказалось на нашем настрое.

Для соперника в гостях всегда удобен счет 0:0, но когда они пропускают — они открываются и дают возможность забить.

— В ЦСКА много травм сейчас.

— У Васина травма, у Ефремова серьезная травма. Судьям надо лучше защищать игроков. Отсюда много травм. Но сегодня с этим было лучше. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)