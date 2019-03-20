Никола Влашич: "Переход в ЦСКА - лучшее, что могло случиться со мной"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что переход в российский клуб – один из лучших моментов в его карьере. 21-летний хорват был арендован прошлым летом у "Эвертона".

– В "Эвертоне" было много изменений, и мне не нашлось там места, – сказал Влашич в интервью FOX Sports Radio. – В таком клубе всегда тяжело, потому что если вы не покажете себя с первого раза, тогда трудно будеть получить второй. В ЦСКА у меня есть шанс каждый раз. Даже если я плохо сыграю в одном матче, я знаю, что у меня будет еще один шанс. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие, которое я испытываю в ЦСКА со стороны тренера, персонала, игроков, всех – главное для хорошей игры.