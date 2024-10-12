Симонян рассказал, как работал без выходных: «Не пропустил ни одного рабочего дня»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли футбола в жизни. Сегодня, 12 октября, легенде красно-белых исполнилось 98 лет.

«Футбол — это моя жизнь. Была такая ситуация, что стали проблемы со зрением и прочее. Хотя могу сказать, что, несмотря на возраст, у меня феноменальная память. Решил подать в отставку, которую руководство не приняло. Сказали: «Никита Павлович, продолжайте». Потом принесли [отчет] по прошлым годам, что я не пропустил ни одного рабочего дня. Я работал без выходных! И на стадион приходил. Я довольно редко хожу вживую смотреть футбол, но не могу не ценить: как только подъезжаем на стадион «Спартака», бегут болельщики, просят фото. Приведу один забавный пример: одному не было и десяти, попросил сфотографироваться. Я ему ответил: «Милый мой, конечно можно. Но ты же меня не видел». Тот ответил: «Как, я видел» (смеется). Позже он сказал, что ему рассказывал папа, а раньше дедушка. Никогда никому не отказывал в фото и автографах. Это моя вторая жизнь», — сказал Симонян «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.