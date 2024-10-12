Филимонов пожелал Симоняну крепкого здоровья

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поздравил ветерана красно-белых Никиту Симоняна с 98-летием.

«Никита Павлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, чтобы оно давало вам возможность радовать нас вашим присутствием на ветеранских турнирах и матчах. Надеюсь, что мы еще не раз с вами увидимся, сможем порадовать любителей футбола в нашей стране», — сказал Филимонов «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.