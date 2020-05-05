Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube- канале «СЭ» заявил, что у воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова не было проблем со здоровьем в те времена, когда он работал с ним.

22-летний игрок «Казанки» скончался 20 апреля после того, как почувствовал себя плохо во время индивидуальной тренировки.

— Он у меня был. Молодой игрок, мне его порекомендовал Вадим Шпинев, — сказал Евсеев. — Он примерно из той же категории, когда Джикия играл за «Локомотив-2». Никаких вопросов по здоровью у него не было. Проходили медосмотр, он был здоров. Потом играл, тренировался, без всяких проблем.

То что с ним случилось — для меня тяжело. Был под впечатлением: как может в таком возрасте парень уйти от нас? Я переживал. (Игорь Рабинер)