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Сегодня, 11:51

Нигматуллин считает, что чемпионство «Краснодара» увековечит Галицкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах «Краснодара» стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хочется увидеть нового чемпиона, развитию Премьер-Лиги это пошло бы на пользу. «Краснодар» выглядит мощно, есть ощущение, что мы будем видеть интригу до самого конца. При этом уже сейчас «Краснодару» по силам претендовать на лидерство. Про «Зенит» нельзя сказать, что команда проваливается, она довольно ровно идет в чемпионате. В команде идет смена поколений, и определенные спады логичны во время обновления состава. Проекту «Краснодар» уже больше десяти лет, но за эти годы клуб не выигрывал никаких титулов. Это, конечно, очень несправедливо по отношению к тому, что делает Сергей Галицкий. Думаю, он мечтает о первом титуле. В прошлом сезоне от них отвернулась удача, когда в финале Кубка по пенальти уступили ЦСКА. Но победа в чемпионате увековечит его. Надеюсь, что у краснодарцев получится», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» сыграют против «Зенита», идущего на второй позиции в РПЛ с 29 очками.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-pobeda-v-chempionate-uvekovechit-galickogo-304271/
Руслан Нигматуллин
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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