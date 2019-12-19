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«Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки». Семак подвел промежуточный итог отпуска

15:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем Instagram поделился очередными кадрами из поездки в Гвинею-Бисау. Основной целью этого путешествия Семака с супругой являются съемки документального фильма о детях-альбиносах.

— Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть, — написал Семак. — Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей.

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