«Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки». Семак подвел промежуточный итог отпуска
15:33
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем Instagram поделился очередными кадрами из поездки в Гвинею-Бисау. Основной целью этого путешествия Семака с супругой являются съемки документального фильма о детях-альбиносах.
— Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть, — написал Семак. — Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей.
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