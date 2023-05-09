Непомнящий заявил, что ЦСКА больше всех достоин второго места в РПЛ

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий назвал армейцев основным претендентом на второе место в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Да, у ЦСКА, наверное, самый сложный календарь среди всех претендентов на второе место в РПЛ. Нужно идти от игры к игре. У армейцев сейчас идет, «Ростов» чуть сбавил темп, а от «Спартака» всего можно ожидать — они могут с блеском выиграть любую игру и так же проиграть. У меня с прогнозами плохо, никогда ничего не угадываю. Но для меня приоритетнее ЦСКА в борьбе за серебряные медали, потому что я им ближе или они мне. По игре армейцы тоже больше всех достойны второго места в РПЛ. Несмотря на все их проблемы с составом. Когда ЦСКА в оптимальном составе, им по зубам все команды. Можно сказать, что это заслуга Федотова», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

ЦСКА после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Команда пробилась в Суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».