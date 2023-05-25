Непомнящий считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий считает ЦСКА основным фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«Мотивировать игроков ЦСКА не нужно. Они прекрасно понимают, что нужно побеждать и в финале Кубка России, и в оставшихся матчах в борьбе за серебряные медали премьер-лиги. Это вещи, в которых не требуется дополнительной эмоциональной подпитки. Я уверен, что армейцы до сих пор являются основными фаворитами в борьбе за серебро. Даже несмотря на своих преследователей в лице «Спартака» и «Ростова». Но никто не говорил, что будет легко. Борьба продолжается», — цитирует Непомнящего RT.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. «Ростов» идет четвертым, набрав 50 очков.