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Сегодня, 19:24

Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победил ЦСКА. Все-таки победа в дерби — шаг ко второму месту. Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях, есть лидеры, команда хорошо контролирует мяч. Также у команды Владимира Федотова сбалансированная игра в атаке, забивают те, кто обязан забивать, но бывает, что отличаются игроки со второй линии, что является сюрпризом для соперника. В обороне наконец-то наступила стабильность. Еще бы парочку защитников купить — и тогда армейцы могут стать основным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне. Поэтому мои симпатии на стороне красно-синих. ЦСКА — фаворит в дерби. Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Они сыграли с блеском против «Зенита», но потом оступились на «Химках». Трудно предсказать, чего от них ожидать в дерби», — приводит слова Непомнящего RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149694-nepomnyaschii-cska-favorit-spartak
Валерий Непомнящий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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Пари НН – Сочи
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