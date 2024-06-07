Тубич: «Сперцян 100 процентов может заиграть в ведущих лигах Европы»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич оценил шансы полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна построить хорошую карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Если мы смотрим на качества Сперцяна, то сто процентов он может заиграть в ведущих европейских чемпионатах. Вопрос только в том, как политика помешает найти ему новый клуб, ведь некоторые не захотят брать футболиста из российского клуба, хоть и представляющего сборную Армении», — цитирует Тубича Metaratings.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.