Неманья Пейчинович: "Я уже стал гражданином Российской Федерации"

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович, который недавно расторг контракт с китайским клубом, получил российское гражданство. В прошедшие выходные серб посетил матч своего бывшего клуба против "Динамо" в 21-м туре РПЛ.

– Я уже стал гражданином Российской Федерации, – цитируют "Известия" Пейчиновича. – Приехал в гости, посмотреть матч "Локомотива", повидаться с бывшими одноклубниками. Рад, что команда победила и я принес ей удачу.