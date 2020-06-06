«Не собираюсь нравиться всем». Тарасов ответил хейтерам

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что он не стремится нравиться всем.

«Хейт в мою сторону? Вообще спокойно к этому отношусь! — написал Тарасов в stories Instagram. — Не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным.

33-летний футболист перешел в «Рубин» 18 февраля. Через три дня он получил перелом ноги на тренировке. В текущем сезоне он пока ни разу не сыграл за команду из-за травмы.