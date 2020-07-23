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«Не понимаю, почему не Романцев». Украинский комментатор — о назначении Луческу в «Динамо»

18:05
Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Украинский комментатор Дмитрий Джулай отреагировал на назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо», упомянув многолетнего тренера «Спартака» Олега Романцева.

«Не понимаю, почему не Романцев», — написал Джулай, комментируя новость.

74-летний Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».

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