"Навсегда в моем сердце!" Это'О поздравил "Анжи" с днем рождения

Экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О поздравил клуб с днем рождения.

Камерунец выступал за махачкалинский клуб с 2011-го по 2013-й, провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач. В российский клуб Это'О перешел из "Интера" за 27 миллионов евро.

– С днем рождения, ФК Анжи! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце, – написал Это'О в своем Инстаграме.

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